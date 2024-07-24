МИД Ирана вызвал посла ФРГ в Тегеране

Посол Германии в Тегеране Ханс-Удо Муцель вызван в иранское внешнеполитическое ведомство в связи с "закрытием полицией ФРГ некоторых исламских центров". Об этом сообщило агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее МВД Германии запретило Исламский центр в Гамбурге (IZH) и его подразделения на территории ФРГ. По утверждению ведомства, центр - экстремистская организация, преследующая антиконституционные цели. По словам главы МВД Нэнси Фезер, Исламский центр в Гамбурге и его филиалы поддерживают ливанскую шиитскую организацию "Хезболлах", деятельность которой запрещена на территории Германии.

"Хезболлах" считается одним из региональных союзников Тегерана на Ближнем Востоке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!