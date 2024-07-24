Спецслужбы США взломали телефон стрелявшего в Трампа

Американским спецслужбам удалось взломать мобильный телефон стрелявшего в кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это подтвердил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй.

"Один из аспектов, которые мы активно разрабатываем в отношении стрелявшего, пытаясь получить больше информации о его психическом состоянии, его мотивах, его идеологии, его контактах и обо всем остальном, заключается в том, чтобы изучить его [электронные] устройства, учетные записи в социальных сетях, если таковые имелись. И мы, в частности, узнали, наконец внедрившись в его телефон, после получения доступа к содержимому телефона, а это само по себе было существенным техническим вызовом в плане дешифрования, что он использовал приложение - шифрованный мессенджер", - сказал он на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.

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