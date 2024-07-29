Сотни армянских фур застряли у "Верхнего Ларса"

Очередь из грузовиков, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, насчитывает более 2,7 тыс. машин.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным на утро 29 июля, в электронной очереди на проезд зарегистрировано 2734 грузовика. 847 из них - с армянскими номерами.

Напомним, 26 июля движение через МАПП "Верхний Ларс" в течение нескольких часов было запрещено из-за схода сели, позже дорогу открыли.

Военно-Грузинская дорога - единственный действующий сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией (через Грузию).

Ранее мы писали о том, что Армения лишилась дорожного сообщения с Россией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!