Крайне правые решили подать жалобу против премьера Испании

Испанская крайне правая партия "Вокс" решила подать жалобу на председателя правительства королевства Педро Санчеса на фоне обвинений в адрес судьи Мадрида, расследующего дело в отношении его жены Бегоньи Гомес. Об этом политическая сила сообщила в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вокс" подает жалобу против Педро Санчеса, министра юстиции [Феликса Боланьоса] и государственной генеральной коллегии адвокатов в ответ на жалобу против судьи", - отмечается в публикации. По версии крайне правых, премьер использует государственные учреждения "в личных интересах".

Речь идет о судье Хуане Карлосе Пейнадо, который в апреле объявил о начале расследования в отношении жены Санчеса по подозрению в коррупции. 30 июля судья прибыл в официальную резиденцию премьера, чтобы взять у него свидетельские показания по делу. Глава правительства воспользовался правом не делать этого, сославшись на статью уголовно-процессуального кодекса, которая позволяет ему не давать показания против жены. Затем было объявлено, что государственная коллегия адвокатов подала жалобу на Пейнадо по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Судья Мадрида ведет следственные действия в отношении жены Санчеса на основании жалобы, поданной синдикатом "Чистые руки", который признал, что подозрения основаны на публикациях в прессе. По версии газеты El Confidencial, дело сосредоточено на отношениях Гомес с несколькими частными компаниями, которые получили средства и государственные контракты от правительства. Прокуратура ходатайствовала о прекращении дела.

После начала расследования премьер временно отменил свои общественные мероприятия, чтобы обдумать, останется ли он на посту. Санчес обвинил правые и крайне правые политические силы Испании в беспрецедентных нападках на Гомес. Впоследствии премьер отказался подавать в отставку.

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