Штаб Харрис за июль собрал вдвое больше средств, чем Трамп

Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис (Демократическая партия) собрал в июле в два раза больше средств, чем предвыборный штаб экс-президента Дональда Трампа (Республиканская партия). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на оба штаба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС..

По его данным, команда Харрис в прошлом месяце получила $310 млн, команда Трампа - около $138 млн, несмотря на пристальное внимание к республиканцу после покушения на него 13 июля. Информация о том, что вице-президент набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для утверждения в качестве кандидата в президенты, поступила только 23 июля.

Как отмечает портал, демократы ожидали резкого сокращения пожертвований на предвыборные цели до тех пор, пока действующий президент США Джо Байден не вышел из гонки. Две трети собранных в июле средств поступили Харрис от тех, кто делал подобные пожертвования впервые, уточнил Axios.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства, однако после провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в среде демократов стали настойчиво призывать Джо Байдена отказаться от дальнейшей борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

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