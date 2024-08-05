На острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна

Очередное извержение вулкана Этна, расположенного на восточном побережье итальянского острова Сицилия, произошло в ночь на 4 августа. Как передает Day.Az, об этом сообщила местная газета La Stampa.

По информации журналистов, лава изверглась из кратера Ворагин и образовала большое облако пепла. Его высота составила 10 км над уровнем моря.

Итальянское издание La Sicilia заявило, что вулканический пепел достиг города Ачиреале и коммунны Джарре. Также он распространился на город Маскали, коммуны Дзафферана и Мило, и частично на коммуну Рипосто.

Как рассказали авторы публикации, из-за природного катаклизма в график работы международного аэропорта Катании были внесены изменения. Руководству воздушной гавани пришлось задержать, отменить или перенаправить в другие аэропорты ряд пассажирских рейсов.

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