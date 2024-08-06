Нобелевский лауреат может стать одним из лидеров Бангладеша

Одним из лидеров временного правительства Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины может стать лауреат Нобелевской премии мира Махаммад Юнус, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Координаторы недавних студенческих протестов в Бангладеш предложили сформировать новое временное правительство с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом в качестве главного советника", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Юнис в 2006 году получил Нобелевскую премию мира за свою новаторскую работу в области микрокредитования и микрофинансирования.

Юнус был удостоен "множества престижных наград", включая Президентскую медаль Свободы США в 2009 году и Золотую медаль Конгресса в 2010 году, добавляет газета.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Дакке. Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!