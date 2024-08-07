В Швеции заявили о проблемах с набором военнослужащих для НАТО

Швеции будет трудно выполнить задачу по набору в состав сил НАТО 250 военнослужащих и другого персонала. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны предоставить объединенному командованию НАТО около 250 военнослужащих и другого персонала. Но для нас это очень трудная задача - набрать достаточно личного состава", - сказал он. Министр добавил, что в качестве страны, которая недавно вступила в НАТО, Швеция пытается присоединиться к процессу оборонного планирования альянса. Однако в последнее время "НАТО переживает крупнейшие изменения с момента окончания холодной войны", что также осложняет задачу для Стокгольма.

Сейчас в НАТО 32 страны. Швеция присоединилась к альянсу 7 марта 2024 года, а 11 марта ее государственный флаг был поднят перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вступив в НАТО, Швеция проявляет более агрессивные амбиции на международной арене.

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