Король Чарльз ІІІ призвал прекратить ненависть к мусульманам и мигрантам

Король Чарльз призвал к взаимному уважению и пониманию после расистских беспорядков, направленных против мусульман и мигрантов в Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в пятницу заявил представитель Букингемского дворца. Это стало первым вмешательством монарха с момента начала беспорядков на прошлой неделе.

Король поблагодарил полицию и службы экстренной помощи за их усилия по восстановлению мира и приветствовал то, как общественные организации боролись с "агрессией и преступностью со стороны немногих", сообщил пресс-секретарь.

"Его Величество по-прежнему надеется, что общие ценности взаимного уважения и понимания продолжат укреплять и объединять нацию", - заявил пресс-секретарь после телефонного разговора Короля Чарльза с премьер-министром Киром Стармером и начальниками полиции.

Беспорядки вспыхнули после того, как в интернете появились сообщения о том, что предполагаемый убийца трех девочек, напавший с ножом 29 июля в Саутпорте на северо-западе Англии, был ложно идентифицирован как мигрант-мусульманин.

Правительство рассматривает возможность ужесточения правил для компаний, управляющих социальными сетями.

Третий день подряд в нескольких местах королевства число антирасистских демонстрантов значительно превышает число протестующих против мигрантов.

К вечеру 9 августа с начала беспорядков был произведен 741 арест, а 302 человека были обвинены. Двое из приговоренных были заключены в тюрьму за разжигание расовой ненависти в сообщениях в социальных сетях. Полиция заявила, что аресты будут продолжаться в течение нескольких месяцев.

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