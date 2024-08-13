Извержение вулкана Эбеко создало второе жерло

На вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области России, образовался новый прорыв, из которого теперь тоже происходят извержения.

Как передает Day.Az, видео со сценой выброса распространилось в социальных сетях.

Туристы находились на достаточно безопасном от извержения расстоянии, чтобы не опасаться за свои жизни, получая максимальное удовольствие от зрелища, а вид из "зрительского зала" открывался сногсшибательный. Столпы пепла вышибало из-под поверхности Эбеко с громадным давлением и поднимало на сотни метров в небо.

"Вулкан Эбеко. Извержение из нового кратера. Посмотри, что происходит. Извержение из среднего кратера. Северный кратер тоже извергается и получается у нас два рабочих кратера - северный и средний. Реально, двойное удовольствие", - прокомментировал оператор и его товарищ.

Отметим, что недавно американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что необычный вулкан Олдоиньо-Ленгаи в Танзании быстро уходит под землю на протяжении последних 10 лет.

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