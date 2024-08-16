Макрон собрался в Армению

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается посетить Армению.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, визит должен состояться 21 сентября. В настоящее время обсуждаются детали.

Отметим, что недавно зрители церемонии закрытия Олимпийских игр - 2024 в Париже освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

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