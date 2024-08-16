https://news.day.az/world/1682300.html Макрон собрался в Армению
Макрон собрался в Армению
Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается посетить Армению.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, визит должен состояться 21 сентября. В настоящее время обсуждаются детали.
Отметим, что недавно зрители церемонии закрытия Олимпийских игр - 2024 в Париже освистали президента Франции Эммануэля Макрона.
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