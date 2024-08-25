Стало известно, почему Франция задержала Дурова

Правоохранительные органы Франции считают задержанного основателя Telegram Павла Дурова причастным к "обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству" из-за "отсутствия модерации и сотрудничества с представителями закона" у мессенджера.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TF1.

Отмечается, что французский ордер на обыск против Дурова "был действителен только когда он находится на территории страны".

Напомним, что Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже после посадки его частного самолета.

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