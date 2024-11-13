Пожар в ТЦ в Измире

Три человека пострадали в результате пожара, произошедшего в торговом центре Ege Perla в Измире на западе Турции.

Как передает Day.Az, возгорание произошло вечером во вторник на этаже, где располагается фуд-корт, в помещении одного из ресторанов, сообщает газета Milliyet. Огонь начал перекидываться на соседние помещения, а этаж заволокло дымом.

Из-за пожара среди посетителей ТЦ возникла паника, они начали быстро покидать центр и выбегать на улицу. Трое надышались угарным газом и направлены в больницу.

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Спустя три часа огонь был потушен.