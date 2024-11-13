https://news.day.az/world/1706675.html Пожар в ТЦ в Измире - есть пострадавшие - ФОТО Три человека пострадали в результате пожара, произошедшего в торговом центре Ege Perla в Измире на западе Турции. Как передает Day.Az, возгорание произошло вечером во вторник на этаже, где располагается фуд-корт, в помещении одного из ресторанов, сообщает газета Milliyet.
Пожар в ТЦ в Измире - есть пострадавшие - ФОТО
Три человека пострадали в результате пожара, произошедшего в торговом центре Ege Perla в Измире на западе Турции.
Как передает Day.Az, возгорание произошло вечером во вторник на этаже, где располагается фуд-корт, в помещении одного из ресторанов, сообщает газета Milliyet. Огонь начал перекидываться на соседние помещения, а этаж заволокло дымом.
Из-за пожара среди посетителей ТЦ возникла паника, они начали быстро покидать центр и выбегать на улицу. Трое надышались угарным газом и направлены в больницу.
Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Спустя три часа огонь был потушен.
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