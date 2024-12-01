На границе с Россией будут готовить десант НАТО

На севере Норвегии открылся центр десантных операций для усиления противодействия России. Об этом пишет издание Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике", - говорится в материале.

Центр, расположенный в Сёррейсе, будет заниматься подготовкой американских, британских и голландских войск. Норвегия, не имеющая собственных десантных войск, сотрудничает с союзниками в рамках обеспечения безопасности в Северном регионе.

Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил, что страна обязана проводить совместные тренировки для защиты от потенциальной угрозы войны.