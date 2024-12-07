Армия Сирии оставила Пальмиру

Правительственные силы Сирии отступили из Пальмиры, расположенной в центральной части провинции Хомс, на территорию города вошли подразделения так называемой Сирийской свободной армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По сведениям его источников, формированиям боевиков удалось захватить склады вооружений, которые использовались военнослужащими. Кроме того, как утверждает телеканал, боевики установили контроль над стратегически важным районом Джебель-эль-Гураб на юге провинции Хомс. Ранее о переходе этого района под контроль "Сирийской свободной армии" проинформировал телеканал Al Hadath.

Пальмира - античный город, руины которого находятся около современного Тадмора. В мае 2015 года Пальмиру захватили боевики террористической организации "Исламское государство". Сирийские военные, которых с воздуха поддерживала российская авиация, освободили город в марте 2016 года, однако уже в декабре экстремисты вновь установили над ним контроль. Сирийским правительственным войскам удалось вернуть Пальмиру в марте 2017 года при помощи российских военных.

Боевики ИГ разрушили самый известный памятник античного города - Триумфальную арку, которая датирована III веком нашей эры. Ее планировали восстановить специалисты из РФ, однако 7 декабря генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что проект реставрации приостановлен на фоне событий в арабской республике.