В Сирии, после 12 дней боевых действий, которые привели к свержению 61-летнего режима партии Баас, произошли значительные изменения, включая смену государственного флага.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в Дамаске был снят официальный флаг Сирии, символизировавший власть режима Башара Асада, и на его место был поднят трёхзвёздный флаг, который использовала сирийская оппозиция с начала гражданской войны в 2011 году.

Этот флаг состоит из трёх горизонтальных полос - зелёной, белой и чёрной - с тремя красными звёздами в центре. Он был принят ещё в 1932 году, и с тех пор является символом сирийских оппозиционных сил, выступающих против режима Асадов.

Смена флага символизирует окончание долгого периода правления партии Баас в Сирии, чей флаг стал символом авторитарного режима. Поднятие флага оппозиции на фоне свержения режима подчеркивает не только политическую, но и культурную трансформацию, которая происходит в стране после того, как вооружённые оппозиционные силы утвердили своё влияние на значительную часть территории Сирии.

Эти изменения в государственном символизме также свидетельствуют о завершении эпохи правления Башара Асада и открытии нового этапа для Сирии, хотя будущее страны остается неопределённым и продолжает вызывать обеспокоенность на международной арене.