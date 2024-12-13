Турция назначила временного поверенного в делах в Сирии

Турция назначила временного поверенного в делах в посольстве в Дамаске.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT, ссылаясь на диписточники.

Исполнять обязанности главы дипмиссии назначен посол в Нуакшоте Бурхан Кероглу. О назначении дипломата уведомил министр иностранных дел Хакан Фидан.

Посольство Турции в Дамаске не функционировало с марта 2012 года.