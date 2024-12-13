https://news.day.az/world/1714886.html Турция назначила временного поверенного в делах в Сирии Турция назначила временного поверенного в делах в посольстве в Дамаске. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT, ссылаясь на диписточники. Исполнять обязанности главы дипмиссии назначен посол в Нуакшоте Бурхан Кероглу. О назначении дипломата уведомил министр иностранных дел Хакан Фидан.
Турция назначила временного поверенного в делах в Сирии
Турция назначила временного поверенного в делах в посольстве в Дамаске.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT, ссылаясь на диписточники.
Исполнять обязанности главы дипмиссии назначен посол в Нуакшоте Бурхан Кероглу. О назначении дипломата уведомил министр иностранных дел Хакан Фидан.
Посольство Турции в Дамаске не функционировало с марта 2012 года.
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