В РФ предупредили Армению о последствиях "галопирующей активности" при подписании ряда документов

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предупредил о возможных сложных последствиях "галопирующей активности" представителей Армении в подписании ряда документов о сотрудничестве "со всеми и во всем", передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

США и Армения подписали 14 января хартию о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен, который назвал его "краеугольным достижением" в отношениях двух стран. Создается комиссия по стратегическому партнерству между США и Арменией, которая дает основу для расширения двустороннего сотрудничества в ряде ключевых областей экономики, безопасности и обороны, демократии, правосудия, инклюзивности, контактов между людьми.

"Боюсь, что галопирующая активность представителей Армении в подписании разного рода обязывающих документов о сотрудничестве со всеми и во всем может иметь неожиданные для этой страны и ее народа сложные последствия", - написал Карасин в своем Telegram-канале.

По его мнению, вызывает вопросы серьезность проработки упомянутых документов и их согласуемость с обязательствами, которые Ереван уже взял на себя перед другими партнерами и международными организациями. "Не в последнюю очередь это касается ЕАЭС и ОДКБ", - отметил сенатор.

"Из истории известно, что азарт в политике нередко приносит не вполне ожидаемые результаты", - заключил Григорий Карасин.