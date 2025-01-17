Автор: Байрам Эльшадов

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня с триумфом объявил о новой международной конференции, посвященной восстановлению Ливана. Неудавшийся Наполеон современности теперь возомнил себя Мессией.

Интересно, а как именно Макрон собирается "восстанавливать" Ливан? Неужто по его плану достаточно собрать в Париже несколько десятков чиновников, подискутировать за дорогим коньяком и разойтись по домам?

Вряд ли стоит ожидать от Макрона храбрости признаться на конференции об "исторической ответственности" Франции перед Ливаном, о колониальном прошлом. Ему больше по душе посещать забегаловки и покрасоваться на камеру.

Но вот незадача: помнит ли французский лидер, что его собственная страна далеко не идеал стабильности? Протесты "желтых жилетов", инфляция, проблема мигрантов и социальное неравенство - и это лишь часть всех проблем макроновской Франции.

И ещё один важный вопрос, сколько денег потребуется за банкет? Учитывая, что такие мероприятия стоят немалых денег, любопытно, как французские налогоплательщики отнесутся к тому, что их средства идут на очередной "международный проект", который завершится парой громких пресс-релизов?

Очевидно одно: международная конференция по Ливану - это не столько попытка решить реальные проблемы ближневосточной страны, сколько очередной бесполезный пиар-ход Макрона, чтобы продемонстрировать миру, что Франция все ещё остаётся "на страже глобального порядка".