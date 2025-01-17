Макрон решил поиграть в простолюдина

Автор: Мехти Ахмедзаде

В СМИ периодически появляются новости о рейтинге президента Франции Эммануэля Макрона, который с каждым новым опросом пробивает новое дно. В последний раз стало известно, что популярность французского лидера упала до 20%, более 60% опрошенных французов не хотят видеть его в качестве президента.

Что остается делать при таком раскладе? Посмотреть в зеркало, подумать над ошибками и исправить пробелы в своей политике? Нет. Пойти в кофейню...в Ливии...

Да, Макрона заметили в одной из забегаловок в Бейруте с армией охранников и камер, которые явно собрали, чтобы задокументировать, какой же он простолюдин, а не Наполеон современности.

Подобные пиар-ходы были популярны лет 10 назад. Одним из первых прием использовал премьер Канады Джастин Трюдо, который спустился в метро, как рядовой гражданин.

Конечно, есть случаи, когда чиновники, политики и известные личности пользуются общественным транспортом или общепитом, как и все люди, но они это не документируют ради просмотров и поднятия популярности.

За Трюдо тоже бегали камеры. Тогда все были в восторге. В каком сейчас положении находится Трюдо, всем известно. Все маски давно сброшены. Нацепить их заново не получится. Макрон должен это понимать.