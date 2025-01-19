Израиль получил список заложников для освобождения

Израиль получил от посредников список заложников, которые должны быть освобождены движением ХАМАС 19 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом официально сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены сегодня (19 января - прим. ТАСС) в рамках соглашения. В настоящее время службы безопасности проверяют детали", - говорится в заявлении.

Ранее советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил ТАСС, что список заложников, которые должны быть освобождены радикальным движением ХАМАС 19 января, получен посредниками и находится "в процессе передачи" Израилю.