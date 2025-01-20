Трамп направит войска на границу с Мексикой

Трамп заявил, что в понедельник своим указом введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой, направит туда войска.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса - Ротонде.

"Сегодня я подпишу ряд исторических указов, с помощью которых мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла, - сказал президент, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса - Ротонде. - Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе <...> и отправлю войска на южную границу".

Трамп добавил, что благодаря этой инициативе "все незаконные въезды [из Мексики в США] будут немедленно закрыты" и США начнут "процесс возвращения миллионов и миллионов иностранных преступников туда, откуда они прибыли". Отправку войск на мексиканскую границу президент объяснил тем, что необходимо "отразить катастрофическое вторжение" в Соединенные Штаты.