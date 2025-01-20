Трамп пообещал ввести новые пошлины на иностранные товары

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи, прозвучавшей в Ротонде Конгресса, заявил о намерении пересмотреть торговую систему страны, чтобы защитить интересы американских рабочих и семей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы немедленно начнем реформу нашей торговой системы для защиты американских работников и семей. Вместо того чтобы облагать налогами наших граждан ради обогащения других стран, мы будем вводить пошлины и налоги на иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан", - подчеркнул Трамп.

Для реализации этой инициативы будет создана Служба внешних доходов, которая займется сбором пошлин, налогов и других поступлений от международной торговли. Президент заверил, что таким образом в бюджет США начнут поступать "огромные суммы денег" из иностранных источников, что поможет восстановить эффективность и компетентность федерального правительства.