USAID буквально организовало фальшивые семинары по профилактике СПИДа, чтобы свергнуть иностранные правительства.

Как передает Day.Az, на это обратил внимание в соцсети Х экс-заместитель помощника госсекретаря по международной коммуникационной и информационной политике в Бюро экономических и деловых вопросов Государственного департамента США Майк Бенц, ссылаясь на статью Washington Post от 2014-го года.

"Начиная с октября 2009 года, проект, курируемый Агентством США по международному развитию, отправлял молодых людей из Венесуэлы, Коста-Рики и Перу на Кубу в надежде поднять восстание. Путешественники работали под прикрытием, часто выдавая себя за туристов, и путешествовали по острову в поисках людей, которых они могли бы превратить в политических активистов. В одном случае рабочие организовали семинар по профилактике ВИЧ, который в меморандумах называли "идеальным оправданием" для политических целей программы - гамбитом, который мог подорвать усилия Америки по улучшению здоровья во всем мире", - говорилось в статье, скриншот которой привел Бенц на фоне внезапного отключения сайта USAID.

Ранее Бенц заявлял, что несмотря на название, намекающее на оказание помощи, на самом деле USAID в первую очередь служит инструментом для продвижения американского влияния за рубежом. Бенц подчеркнул, что деятельность агентства зачастую совпадает со стратегическими интересами Госдепартамента, Пентагона и разведывательных структур, а не с чисто гуманитарными целями.

Он привел примеры, когда USAID участвовало в проектах, выходящих за рамки традиционной помощи, намекая на то, что агентство больше занимается контролем и вмешательством, чем реальным содействием развитию.