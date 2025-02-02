Война Трампа с USAID: сайт ушел в оффлайн, удален профиль в Х

Похоже, что президент США Дональд Трамп всерьез решил задушить USAID за ее деструктивную деятельность.

Как сообщают американские СМИ, сайт агентства внезапно отключился. Пользователи соцсетей в свою очередь сообщают, что удален и профиль в Х.

Ранее мы писали о том, как в соцсети Илона Маска были разоблачены тайные схемы USAID по вмешательству в дела разных стран. Спустя 8 часов после публикации материала, на сайте usaid.gov отображается сообщение о том, что сервер недоступен.

Новостные агентства, связанные с демократами, сообщили, что администрация Трампа "стремится лишить агентство независимости и передать его под контроль Госдепартамента, что ознаменовало собой изменение в том, как Соединенные Штаты распределяют иностранную помощь".

Агентство уже погрузилось в замешательство после того, как Трамп объявил о заморозке большей части иностранной помощи, многие высокопоставленные должностные лица были отправлены в отпуск, а тысячи подрядчиков были уволены, сообщает Associated Press.

Вывески у штаб-квартиры агентства в Вашингтоне, округ Колумбия, были сняты в пятницу, пишет NBC News.