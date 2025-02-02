Война Трампа с USAID: сайт ушел в оффлайн, удален профиль в Х - ФОТО
Похоже, что президент США Дональд Трамп всерьез решил задушить USAID за ее деструктивную деятельность.
Как сообщают американские СМИ, сайт агентства внезапно отключился. Пользователи соцсетей в свою очередь сообщают, что удален и профиль в Х.
Ранее мы писали о том, как в соцсети Илона Маска были разоблачены тайные схемы USAID по вмешательству в дела разных стран. Спустя 8 часов после публикации материала, на сайте usaid.gov отображается сообщение о том, что сервер недоступен.
Новостные агентства, связанные с демократами, сообщили, что администрация Трампа "стремится лишить агентство независимости и передать его под контроль Госдепартамента, что ознаменовало собой изменение в том, как Соединенные Штаты распределяют иностранную помощь".
Агентство уже погрузилось в замешательство после того, как Трамп объявил о заморозке большей части иностранной помощи, многие высокопоставленные должностные лица были отправлены в отпуск, а тысячи подрядчиков были уволены, сообщает Associated Press.
Вывески у штаб-квартиры агентства в Вашингтоне, округ Колумбия, были сняты в пятницу, пишет NBC News.
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