Автор: Ибрагим Алиев

С приходом Дональда Трампа на пост президента США в январе 2025 года Агентство США по международному развитию (USAID) столкнулось с существенными изменениями в своей деятельности. В первый день своего второго срока Трамп подписал указ о 90-дневной приостановке большинства программ внешней помощи США, чтобы провести их пересмотр на соответствие политике "Америка прежде всего". Это решение привело к замораживанию миллиардов долларов помощи, увольнению тысяч сотрудников и приостановке множества проектов по всему миру.

В рамках этих изменений администрация рассматривает возможность передачи USAID под контроль Государственного департамента. Кроме того, около 60 старших сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск, что вызвало обеспокоенность у демократов, которые в период Джо Байдена активно использовали агентство для расширения влияния США. Сейчас эти критики логичных действий Трампа обвиняют его в попытки концентрировать власть в руках администрации.

Придя к власти Трамп неспроста занялся именно USAID, которое долгое время позиционировало себя как агентство, занимающееся гуманитарной помощью и развитием демократии по всему миру. Однако за этой ширмой благотворительности скрывалась совершенно иная реальность. USAID использовало финансирование в миллиарды долларов, которые могли бы помочь внутри страны, на вмешательства во внутренние дела других государств и создания механизмов влияния на правительства.

Во многих странах USAID действует как инструмент мягкой силы, продвигая проамериканские нарративы и поддерживая группы, выгодные Вашингтону. Через сеть грантов и программ агентство финансирует организации, способствующие смене власти, управляемым протестным движениям и формированию лояльных политических элит. Вмешательство затрагивает не только развивающиеся страны, но и государства с уже сложившейся политической системой.

Часто USAID работает в связке с различными неправительственными организациями, которые занимаются вопросами прав человека и демократии, но на деле формируют социальную нестабильность и продвигают интересы американских структур. Вмешательство может выражаться в информационных кампаниях, подрыве экономической устойчивости стран и поддержке оппозиционных сил, не всегда легитимных с точки зрения местного законодательства.

Именно поэтому Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, принял жесткое решение о приостановке программ USAID. Он рассматривает агентство как инструмент влияния глобалистов, который подрывает национальные интересы США и втягивает страну в ненужные конфликты. Приостановка финансирования и пересмотр всех программ позволят провести аудит деятельности агентства и устранить его использование в качестве механизма манипуляции международной политикой.

Тем временем, демократы во всю пытаются дискредитировать шаги и решения Трампа, распространяя все те же ложные нарративы о помощи через соцсеть Х, которая в данный момент является главной ареной для политических дискуссий среди американцев. К примеру, целую цепочку "твитов" создали сенаторы от демократической партии Чак Шумер (Chuck Schumer и Крис Мёрфи (Chris Murphy).

Первый заявил, что Трамп якобы "запугивает сотрудников USAID".

Мёрфи, в свою очередь, утверждает, что президент не может ликвидировать федеральное агентство исполнительным указом:

Каждая из публикаций набрала по полтора миллиона просмотров, но мнения были опровержены Робби Старбаком (Robby Starbuck) - кубино-американским кинорежиссером, ставший борцом за свободу. Старбак отстаивает политику "Америка прежде всего" и является одним из главных критиков практики финансирования НПО.

USAID essentially functions as one of many money laundering machines for Democrats in DC. Here's how it works:



• Activists create obscure NGO

• Dems fund it lavishly

• NGO does bare minimum (or actively hurts the United States)

• Activists get paid and donate to Dems



Not... pic.twitter.com/oaEF4ON3Q0