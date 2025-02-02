Тайные схемы USAID: как агентство вмешивалось во внутренние дела стран

Автор: Ибрагим Алиев

С приходом Дональда Трампа на пост президента США в январе 2025 года Агентство США по международному развитию (USAID) столкнулось с существенными изменениями в своей деятельности. В первый день своего второго срока Трамп подписал указ о 90-дневной приостановке большинства программ внешней помощи США, чтобы провести их пересмотр на соответствие политике "Америка прежде всего". Это решение привело к замораживанию миллиардов долларов помощи, увольнению тысяч сотрудников и приостановке множества проектов по всему миру.

В рамках этих изменений администрация рассматривает возможность передачи USAID под контроль Государственного департамента. Кроме того, около 60 старших сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск, что вызвало обеспокоенность у демократов, которые в период Джо Байдена активно использовали агентство для расширения влияния США. Сейчас эти критики логичных действий Трампа обвиняют его в попытки концентрировать власть в руках администрации.

Придя к власти Трамп неспроста занялся именно USAID, которое долгое время позиционировало себя как агентство, занимающееся гуманитарной помощью и развитием демократии по всему миру. Однако за этой ширмой благотворительности скрывалась совершенно иная реальность. USAID использовало финансирование в миллиарды долларов, которые могли бы помочь внутри страны, на вмешательства во внутренние дела других государств и создания механизмов влияния на правительства.

Во многих странах USAID действует как инструмент мягкой силы, продвигая проамериканские нарративы и поддерживая группы, выгодные Вашингтону. Через сеть грантов и программ агентство финансирует организации, способствующие смене власти, управляемым протестным движениям и формированию лояльных политических элит. Вмешательство затрагивает не только развивающиеся страны, но и государства с уже сложившейся политической системой.

Часто USAID работает в связке с различными неправительственными организациями, которые занимаются вопросами прав человека и демократии, но на деле формируют социальную нестабильность и продвигают интересы американских структур. Вмешательство может выражаться в информационных кампаниях, подрыве экономической устойчивости стран и поддержке оппозиционных сил, не всегда легитимных с точки зрения местного законодательства.

Именно поэтому Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, принял жесткое решение о приостановке программ USAID. Он рассматривает агентство как инструмент влияния глобалистов, который подрывает национальные интересы США и втягивает страну в ненужные конфликты. Приостановка финансирования и пересмотр всех программ позволят провести аудит деятельности агентства и устранить его использование в качестве механизма манипуляции международной политикой.

Тем временем, демократы во всю пытаются дискредитировать шаги и решения Трампа, распространяя все те же ложные нарративы о помощи через соцсеть Х, которая в данный момент является главной ареной для политических дискуссий среди американцев. К примеру, целую цепочку "твитов" создали сенаторы от демократической партии Чак Шумер (Chuck Schumer и Крис Мёрфи (Chris Murphy).

Первый заявил, что Трамп якобы "запугивает сотрудников USAID".

"Ходят слухи, что он распустит USAID как независимое агентство. Оно было создано Кеннеди и установлено законом для укрепления национальной безопасности и распространения надежды. Это было бы противозаконно и противоречило бы нашим национальным интересам", - написал Шумер.

Мёрфи, в свою очередь, утверждает, что президент не может ликвидировать федеральное агентство исполнительным указом:

"Это то, что делает деспот, который хочет украсть деньги налогоплательщиков, чтобы обогатить свою клику миллиардеров".

Каждая из публикаций набрала по полтора миллиона просмотров, но мнения были опровержены Робби Старбаком (Robby Starbuck) - кубино-американским кинорежиссером, ставший борцом за свободу. Старбак отстаивает политику "Америка прежде всего" и является одним из главных критиков практики финансирования НПО.

USAID essentially functions as one of many money laundering machines for Democrats in DC. Here's how it works:



• Activists create obscure NGO

• Dems fund it lavishly

• NGO does bare minimum (or actively hurts the United States)

• Activists get paid and donate to Dems



Not... pic.twitter.com/oaEF4ON3Q0 - Robby Starbuck (@robbystarbuck) February 1, 2025

"USAID по сути функционирует как одна из многих машин по отмыванию денег для демократов в округе Колумбия. Вот как это работает:

• Активисты создают малоизвестные НПО

• Демократы щедро финансируют их

• НПО ничем не занимается (или активно вредит Соединенным Штатам)

• Активисты получают деньги и делают пожертвования демократам

Мало того, USAID способствовал распространению их абсурдной гендерной идеологии и привлек миллионы нелегалов в нашу страну. Вот почему демократы в панике из-за возможности закрытия USAID президентом Трампом. Это необходимо сделать. Вышло ли что-нибудь хорошее из USAID? Конечно, но у нас нет денег, чтобы стать мировой копилкой, и они стали всеобщей катастрофой, которая больше занимается поддержкой левых НПО. Америка проголосовала за прекращение этого фарса", - написал Старбак, публикацию которого прочитали почти 6 млн. человек.

А самый последний гвоздь в гроб USAID вбил Илон Маск (Elon Musk), который ныне возглавляет Департамент эффективности правительства США (DOGE)

"Все верно", - написал он, подтвердив слова Старбака.

Многие в цепочке сообщений напомнили и слова Майкла Бенца (Michael A. Benz) о USAID. Бенц ранее занимал должность заместителя помощника госсекретаря по международной коммуникационной и информационной политике в Бюро экономических и деловых вопросов Государственного департамента США и отлично знаком с тем, как работало агентство. Об этом всем он рассказал в интервью Джо Рогану (Joe Rogan), который очень любит вести диалог в своих подкастах, но был вынужден молчать с открытым ртом, слушая Бенца.

There's no aid in USAID

По словам экс-сотрудника Госдепа, несмотря на название, намекающее на оказание помощи, на самом деле USAID в первую очередь служит инструментом для продвижения американского влияния за рубежом. Бенц подчеркнул, что деятельность агентства зачастую совпадает со стратегическими интересами Госдепартамента, Пентагона и разведывательных структур, а не с чисто гуманитарными целями. Он привел примеры, когда USAID участвовало в проектах, выходящих за рамки традиционной помощи, намекая на то, что агентство больше занимается контролем и вмешательством, чем реальным содействием развитию.

Как видим, USAID уже давно превратилось в инструмент вмешательства во внутренние дела других государств, действуя под прикрытием гуманитарной помощи. Вместо реальной поддержки бедных и нуждающихся, агентство финансирует сомнительные организации, продвигает дестабилизацию и вмешивается в политику суверенных стран. Миллиарды долларов американских налогоплательщиков уходят на поддержание сети структур, лояльных Вашингтону, но не работающих в интересах самих американцев.

Решение Дональда Трампа о приостановке программ USAID - это шаг в правильном направлении. США не должны тратить деньги на сомнительные проекты за рубежом, когда в самой стране полно проблем, требующих решения. Закрытие USAID или хотя бы радикальный пересмотр её деятельности давно назрели. Американцы больше не хотят оплачивать цветные революции и поддержку радикальных движений в других странах.

В Азербайджане о сомнительных методах работы USAID и его вмешательстве говорят уже много лет. Критика агентства здесь звучала задолго до того, как эта тема стала актуальной в США. В отличие от западных политиков, в Баку давно понимали, что под лозунгами о помощи скрывается политический инструмент влияния. USAID неоднократно пыталось вмешиваться во внутренние процессы страны, финансируя программы и организации, продвигающие интересы определенных кругов в Вашингтоне. Поддержка деструктивных элементов, попытки создать очаги социального напряжения и навязывание чуждых ценностей - это лишь часть методов, которые применяло агентство. Причем многие из этих действий маскировались под проекты "развития гражданского общества" и "поддержки демократии".

Азербайджанская общественность давно разоблачила эти схемы, и власти страны последовательно ограничивали влияние таких структур, чтобы защитить национальные интересы. Политика Трампа по реформированию или даже ликвидации USAID, если она произойдет, лишь подтверждает, что критика агентства, звучавшая в Азербайджане, была абсолютно обоснованной. Страны, которые разобрались в реальной сути этого агентства и своевременно ограничили ее деятельность, сегодня оказываются в более выгодном положении, сохраняя суверенитет и стабильность.