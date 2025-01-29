Как Трамп посеял хаос в ООН и других организациях

20 января, в день своей инаугурации, Дональд Трамп подписал сразу 42 указа, один из которых предусматривал приостановку всех американских программ по оказанию помощи иностранным государствам, неправительственным и международным организациям сроком на 90 дней - за это время планируется оценить их "эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов".

"Американская индустрия иностранной помощи и сопряженная с ней бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. Они дестабилизируют мир во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", - говорится в указе.

24 января госсекретарь США Марко Рубио издал директиву, запрещающую Госдепартаменту и Агентству США по международному развитию (USAID) предоставлять иностранную помощь до пересмотра соответствующих программ. На эти два ведомства приходится около 90% иностранной помощи, оказываемой Соединенными Штатами: по линии USAID в 2023 году было выделено $42,5 млрд, по линии внешнеполитического ведомства - $18,9 млрд (всего в этом году на долю США пришлось $64,69 млрд из $223,3 млрд иностранной помощи, предоставленной развитыми странами Организации экономического сотрудничества и развития).

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, The Wall Street Journal сообщила, что глава USAID отправил 57 высокопоставленных сотрудников агентства в неоплачиваемый отпуск по подозрению в попытке обойти указы Трампа. NPR также утверждает, что агентство разорвало договоры с 390 сотрудниками, базирующимися в США и нанятыми через компании-подрядчики. Собеседники радиостанции утверждают, что за несколько дней опустели целые этажи в офисах партнеров USAID, а со стен были сняты все фотографии, связанные с работой агентства.

Указ Трампа предусматривает приостановку не только финансирования, но и расходования уже полученных средств - фактически организациям - реципиентам помощи США просто велено свернуть любую работу. Такое указание получили и организации, которые участвуют в программе по борьбе со СПИДом (PEPFAR), запущенной еще при Джордже Буше - младшем, - они должны прекратить выдачу лекарств от ВИЧ, приобретенных за счет американских денег, сообщила The New York Times. По данным издания, распоряжение касается и медикаментов, которые уже были переданы местным клиникам. Вечером 27 января была закрыта база данных программы PEPFAR, благодаря которой удалось спасти жизни 25 млн человек.

NYT приводит данные исследования, согласно которому прекращение этой программы приведет к гибели 600 тыс. человек в следующие десять лет в одной лишь ЮАР. И это при том, что США финансировали лишь 20% расходов этой страны на препараты для больных ВИЧ, в более бедных государствах этот показатель близок к 100%. WSJ отмечает, что приостановка PEPFAR станет тяжелым ударом и для 1,43 млн ВИЧ-инфицированных жителей Уганды, медицинское обслуживание которых осуществлялось преимущественно на американские средства.

Кроме того, из-за распоряжений новой администрации США международные гуманитарные организации были вынуждены прекратить распределение уже приобретенных детских вакцин и сеток от комаров, призванных помочь в борьбе с малярией, а также протезов, продовольствия и питьевой воды в лагерях беженцев по всему миру.

Под вопросом также оказалось охрана склада с американским оружием в Сомали, где США занимались подготовкой местных военных. Раньше за склад отвечала частная компания-подрядчик, но вследствие приостановки финансирования Госдепартаменту придется искать способ решить эту проблему, сообщила WSJ. Ситуация осложнилась и в секторе Газа, где 19 января вступило в силу перемирие: из-за заморозки финансирования сотрудники гуманитарных организаций не понимают, вправе ли они доставлять гуманитарную помощь в эксклав, как оговорено в соглашении, сообщает CNN.

Как команда Трампа пытается смягчить последствия указа

Объявляя о приостановке программ иностранной помощи, Рубио сразу же оговорил несколько исключений - они касаются военной помощи Израилю и Египту, а также ситуаций, касающихся "чрезвычайной продовольственной помощи и административных расходов, включая заработную плату, необходимых для оказания такой помощи". Однако конкретный перечень программ, которых коснется последнее положение, пока не обнародован.

Израиль и Египет входят в число ведущих получателей иностранной помощи США, согласно данным Госдепартамента и USAID. В 2023 году на поддержку еврейского государства США потратили около $3,3 млрд, на помощь Египту - порядка $1,5 млрд. Лидер по получению американской помощи - Украина ($17,19 млрд), существенные суммы идут в Иорданию, Эфиопию, Сомали, Нигерию, Конго, Афганистан, Кению, Мозамбик, Сирию, Южный Судан, Колумбию, Йемен и другие страны. Всех их упомянутые Рубио исключения пока не коснулись.

Однако военная помощь Украине продолжилась, поскольку она преимущественно финансируется за счет Пентагона. Более того, по данным Axios, в ближайшее время США планируют передать Украине 90 ракет Patriot, хранящихся в Израиле (ЦАХАЛ сняла с вооружения американскую систему ПВО). По данным Financial Times, американские дипломаты добиваются от Рубио исключений для той части военной помощи Украине, которая финансируется за счет Госдепартамента.

27 января исключение также было сделано для благотворительных организаций, занимающихся поставками продовольствия и воды в лагерь беженцев Аль-Хол на северо-востоке Сирии, в котором размещено около 40 тыс. человек. После распоряжения Госдепартамента организации смогли перезаключить уже расторгнутые контракты со своими сотрудниками, правда, всего на две недели.

28 января Рубио добавил новое исключение в свою директиву - в этот раз для "жизненно необходимой гуманитарной помощи", которую госсекретарь США, со слов источника CBS News, охарактеризовал как "жизненно необходимые лекарства, медицинские услуги, продовольствие, кров и средства к существованию, а также расходные материалы и разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи".

"Исполнители существующих программ гуманитарной помощи, спасающих жизни людей, должны продолжить или возобновить работу, если она была приостановлена", - говорится в выдержке из записки Рубио.

Впрочем, отмечается, что это решение не коснется программ, связанных с абортами, гендерными вопросами, "разнообразием, равенством и инклюзивностью" (DEI), а также с операциями по смене пола.

Тем не менее многие так и не разобрались, попадают ли они под новое исключение автоматически или же им надо обращаться в Госдепартамент за возобновлением финансирования. Как поступить с уже уволенными сотрудниками, также непонятно. Если заморозка иностранной помощи продлится еще две недели, то это может привести к катастрофическим последствиям и гибели тысяч людей, утверждает CNN. Кроме того, огромное число гуманитарных организаций будут вынуждены навсегда прекратить свою деятельность, а закрытие их офисов обойдется в сотни тысяч долларов.

Ситуацию усложнило то, что 27 января административно-бюджетное управление Белого дома дало указание правительственным министерствам и агентствам заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи. Затем появилось уточнение, что в основном это коснется программ иностранной помощи, DEI, климата и энергетики, гендерной идентичности и абортов. Однако уже на следующий день федеральный суд постановил приостановить до 3 февраля решение Трампа о заморозке федеральных грантов. Но что это значит для гуманитарных организаций, все еще непонятно.

Возникший хаос вызывает серьезную озабоченность и у ООН, многие программы которой сильно зависят от американского финансирования. В 2024 году на средства пришлось 47% объема финансирования программы ООН в Судане и почти 70% - в Демократической Республике Конго. Всего же на США приходится 22% от всего бюджета ООН и 27% расходов на ее миротворческие миссии. В ночь на 29 января Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) разослало своим сотрудникам письмо с просьбой сократить расходы и приостановить на 90 дней наем новых сотрудников.