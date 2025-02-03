Трамп поставил жесткий дедлайн Мексике, Канаде и Китаю
Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в отношении товаров из Канады, Мексики и Китая начнут действовать в полночь 4 февраля. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Чтобы ввести тарифы в действие, Трамп в своем указе объявил чрезвычайное положение в национальной экономике, сославшись на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), который дает право президенту в одностороннем порядке управлять импортом во время чрезвычайного положения в стране. Тарифы вступят в силу во вторник в 00:01 по восточному времени", - говорится в материале.
Отмечается, что канадские и мексиканские товары будут облагаться 25-процентными пошлинами, а китайские - 10-процентными.
Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с Трюдо пошлины против Канады.
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