Французские войска "пинками" гонят из Сенегала

Франция начала вывод своих войск из Сенегала.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Senego,

Сенегальским военным уже переданы базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте.

Французский контингент должен полностью покинуть Сенегал к сентябрю, отмечает портал со ссылкой на свои источники.

Ранее сенегальское агентство APS со ссылкой на французский военный источник сообщило, что Париж собирается вывести все свои войска к лету. По мнению источника APS, Франция более не нуждается в постоянном военном присутствии на сенегальской территории. Он указал, что страна еще с лета 2023 года начала пересматривать идею своего военного присутствия в Западной и Центральной Африке.

Ранее президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил, что Сенегал перейдет к новой доктрине военного сотрудничества с иностранными государствами, которая предусматривает прекращение их присутствия на сенегальской территории с 2025 года.

В последние несколько лет Франция вывела все свои воинские контингенты из Буркина-Фасо, Мали и Нигера. В конце декабря французская военная база в городе Файя-Ларжо в Чаде была передана под управление чадской армии.