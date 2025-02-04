В ледовом щите Гренландии резко ускорилось формирование трещин

Исследователи из США и Великобритании зафиксировали резкое ускорение в частоте появления и в общей протяженности, и объемах крупных трещин в ледовом щите Гренландии в промежутке между 2016 и 2021 годами. В некоторых регионах ее ледового покрова объем поврежденных участков ледников вырос на 25% за пять лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба британского Даремского университета.

"Глобальное потепление должно ускорять появление трещин в ледниках, однако у нас не было данных по тому, как именно оно влияет на состояние ледового щита Гренландии. Мы впервые получили подобную информацию и раскрыли существенное увеличение как в размерах, так и в глубине подобных трещин в самых "быстрых" ледниках у кромки ледового щита острова, которые при этом возникли менее чем за пять лет", - заявил научный сотрудник Даремского университета (Великобритания) Том Чадли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при изучении большого набора трехмерных рельефных карт Гренландии, которые были подготовлены при помощи трех спутников WorldView и зонда GeoEye-1 в рамках проекта ArcticDEM. Эта инициатива была запущена правительством США в 2015 году для периодического составления высококачественных карт высоты ледников в Арктике при помощи специальных алгоритмов, объединяющих и сопоставляющих снимки одних и тех же регионов заполярья с разных спутников.

Как объясняют климатологи, благодаря высокой разрешающей способности спутников на этих картах можно рассмотреть объекты размерами в несколько метров и определить их примерный объем и форму. Исследователи воспользовались этой возможностью для оценки того, как много крупных трещин присутствует в ледовом щите Гренландии и как их размеры, объем и положение изменились за пять лет наблюдений.

Проведенные учеными расчеты показали, что общий объем трещин в ледовом покрове острова за минувшие пять лет вырос примерно на 5%, однако при этом климатологи зафиксировали резкие перемены в их облике в отдельных прибрежных регионах ледников, расположенных у юго-восточных берегов Гренландии. Объем крупных трещин в местных отложениях льда вырос за пять лет на 25%, что сопровождалось резким ускорением движения ледовой массы в этих же регионах острова.

Такой быстрый рост в объеме и размерах трещин в последние годы сдерживался тем, что ледник Якобсхавн, расположенный у западных берегов острова, временно замедлил свое движение в 2016-2021 гг., что на 14% снизило число и объем трещин в его толще. В последние годы скорость его движения увеличилась, что должно привести к еще большему ускорению формирования трещин и дальнейшей дестабилизации ледового щита Гренландии. Это потенциально ускорит рост уровня моря, подытожили ученые.

О ледниках Гренландии

Климатические спутники уже много лет фиксируют резкое ускорение таяния ледников Гренландии. В среднем темпы сокращения их объема выросли примерно в четыре раза с начала столетия, а в общей сложности за это время ледовая шапка острова потеряла свыше 5 трлн тонн массы. Быстрый рост температур на острове приводит к тому, что в теплые времена года от гренландского ледового массива периодически откалываются гигантские айсберги массой в несколько миллиардов тонн.