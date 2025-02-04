В Китае столкнулись 100 автомобилей

В Китае из-за погодных условий, в частности из-за скользкой дороги, произошло массовое столкновение автомобилей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что столкнулись 100 автомобилей. Погибших нет.

Представляем вашему вниманию данное видео: