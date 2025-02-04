https://news.day.az/world/1727742.html В Китае столкнулись 100 автомобилей - ВИДЕО В Китае из-за погодных условий, в частности из-за скользкой дороги, произошло массовое столкновение автомобилей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что столкнулись 100 автомобилей. Погибших нет. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае столкнулись 100 автомобилей - ВИДЕО
В Китае из-за погодных условий, в частности из-за скользкой дороги, произошло массовое столкновение автомобилей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что столкнулись 100 автомобилей. Погибших нет.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре