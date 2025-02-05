Американский президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по сообщению пресс-пула Белого дома, в ходе церемонии подписания документа американский лидер выразил надежду на то, что Вашингтону "не придется очень часто им пользоваться".

По сообщениям западных средств массовой информации, указ нацелен, в частности, на недопущение получения Ираном ядерного оружия. Документ предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. Трамп в связи с этим утверждал, что у США есть право блокировать поставки Ираном нефти другим государствам.

Кроме того, глава американской администрации заявил о намерении вступить в контакт с руководством в Тегеране.