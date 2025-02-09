В Британии замглавы Минздрава отправили в отставку

Заместителя министра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвина уволили за оскорбительные высказывания, которые он позволил себе в WhatsApp.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает британская газета Daily Mail (DM).

По данным издания, причиной отставки чиновника стали его комментарии в группе мессенджера, созданной в 2019 году. В ней состояли Гвин и 12 советников партии лейбористов, партийных чиновников и как минимум один депутат парламента из пригорода Манчестера.

Обнародованные сообщения замминистра газета назвала сексистскими и расистскими, кроме того, он высказывал антисемитские замечания и позволял себе шутки о том, что его избирателя "сбивает" грузовик. Также в одном из сообщений Гвин понадеялся на скорую кончину 72-летней женщины, которая обратилась к нему по поводу проблемы с мусорными баками.

В статье уточнили, что решение об отправке Гвина в отставку лично принял премьер страны Кир Стармер, он также распорядился, чтобы членство чиновника в лейбористской партии было приостановлено. В самой партии организовали расследование высказываний замглавы Минздрава.