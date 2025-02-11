https://news.day.az/world/1729296.html Глава МВД Турции предупредил террористов Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сделал предупреждение террористам. Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Türk, он обратился к ним во время выступления в турецкой провинции Ширнак. Министр отметил, что Турция добилась серьезного прогресса в борьбе с терроризмом.
Глава МВД Турции предупредил террористов
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сделал предупреждение террористам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Türk, он обратился к ним во время выступления в турецкой провинции Ширнак.
Министр отметил, что Турция добилась серьезного прогресса в борьбе с терроризмом.
"Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока террористическая угроза против нашей страны не будет полностью устранена, пока не будет уничтожен последний террорист", - подчеркнул А.Ерликая.
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