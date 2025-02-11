Глава МВД Турции предупредил террористов

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сделал предупреждение террористам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Türk, он обратился к ним во время выступления в турецкой провинции Ширнак.

Министр отметил, что Турция добилась серьезного прогресса в борьбе с терроризмом.

"Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока террористическая угроза против нашей страны не будет полностью устранена, пока не будет уничтожен последний террорист", - подчеркнул А.Ерликая.