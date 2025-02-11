Гумпомощь от USAID нашли среди оружия "Хезболлах" в Ливане

Гуманитарные грузы от Агентства США по международному развитию (USAID) были найдены на складе оружия, принадлежащем шиитскому движению "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщила газета New York Post со ссылкой на отставного военнослужащего Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ашера Фредмана.

По его словам, во время патрулирования в одном из ливанских сел, где располагался укрепленный пункт "Хезболлах", он наткнулся на ящики с надписью USAID, лежавшие рядом с снайперскими винтовками, противотанковыми ракетами и взрывчаткой.

3 февраля работа USAID фактически была остановлена. Президент США Дональд Трамп назначил временно исполняющим обязанности главы организации госсекретаря Марко Рубио. Организационные выводы в отношении USAID были сделаны с подачи Илона Маска, которого Трамп назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.

Американский лидер заявил, что деятельность USAID связана с коррупцией и финансовыми махинациями.