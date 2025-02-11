Трамп разрешил подкупать иностранных чиновников

В новой администрации США считают, что антикоррупционный закон лишал американские компании за рубежом конкурентного преимущества.

Как передает Day.Az, об этом сообщает НТВ.

Отмечается, что Дональд Трамп приказал Министерству юстиции остановить исполнение антикоррупционного закона США, который запрещает американцам давать взятки иностранным государственным служащим ради получения выгоды в бизнесе.

"Это будет означать гораздо больше бизнеса для Америки", - сказал президент в Овальном кабинете после подписания указа, предписывающего генеральному прокурору США Пэм Бонди приостановить исполнение закона о борьбе с коррупцией за рубежом от 1977 года.

"На бумаге этот закон выглядит хорошо, но на практике - это катастрофа", - сказал Трамп. "Это означает, что если американец переедет в другую страну и начнет вести там бизнес легально или иным образом, это значит почти гарантированное расследование и обвинение. Из-за этого никто не захочет иметь дела с американцами".

"Национальная безопасность США зависит от получения компаниями Америки стратегических коммерческих преимуществ в мире. И президент Трамп прекращает чрезмерное исполнение закона, которое делало американские компании менее конкурентоспособными", - говорится в заявлении Белого дома.

Антикоррупционный закон лег в основу некоторых из самых громких дел Министерства юстиции США, включая соглашение о признании вины, достигнутое в прошлом году с сырьевым трейдером Trafigura по поводу взяток, которые давала компания в Бразилии государственной нефтяной компании Petrobras.