Сын экс-президента Франции Николя Саркози Луи унаследовал многое. Первый его биологический отец был льстецом Махзену, второй усыновитель - марокканский гражданин. Поэтому не удивительно, что потомок женщины с тремя мужьями желает поджечь алжирское посольство в Париже. Учеба Луи в престижной американской военной школе, вместо того чтобы привить ему хорошие манеры, лишь укрепила глупость, унаследованную от отца, который недавно был помещен под домашний арест, и от бизнесмена, который нажился на пустых коммерческих обещаниях.

Как передает Day.Az со ссылкой на алжирские СМИ, Луи Саркози присоединился к стае лайкеров, выплеснув избыток ненависти к Алжиру, которую ему прививали его родители с самого детства. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Monde, обсуждая текущий кризис между Алжиром и Францией. Разогретый французской пропагандой избалованный Луи разгоряченно сказал: "Если бы я был у руля, и Алжир арестовал бы Сансаля, я бы поджег посольство, прекратил выдачу виз, повысил бы таможенные тарифы на 150%".

Этот призыв к насилию наказуем по французскому закону, и временный поверенный в делах Алжирского посольства во Франции должен немедленно подать в суд на Луи Саркози за подстрекательство к преступному действию против официального представительства иностранного государства, защищенного международным правом. Обязанность защиты дипломатических и консульских миссий гарантирована Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях.

По французскому праву, подстрекательство к ненависти и насилию считается публичным, если высказывания или материалы могут быть увидены, прочитаны или услышаны общественностью. Автор таких высказываний может быть судим и осужден на уголовное наказание судом первой инстанции. Луи Саркози заслуживает того, чтобы оказаться рядом с отцом на скамье подсудимых и, как и он, носить электронный браслет.

Тем временем адвокат Набиль Буди подал жалобу против Луи Саркози за его высказывания, призывающие поджечь посольство Алжира.