В Перу автобус упал в реку после обрушения моста

В Перу автобус с пассажирами рухнул в реку после обрушения моста, в результате чего два человека погибли, а 38 получили травмы.

Как передает Day.Az, об этом сообщило местная редакция радиокомпании Voice of America.

Инцидент произошел из-за разрушения конструкции моста, который не выдержал нагрузки. По данным экстренных служб, в момент катастрофы в транспорте находилось свыше 50 человек.

Представитель ведомства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сесилия Мартино заявила, что большинство пострадавших получили травмы в результате удара о поверхность воды и последующего затопления автобуса.

Глава департамента по управлению рисками и ЧС в сфере здравоохранения Давид Апонте сообщил, что раненые были госпитализированы в медучреждения Чанкая и Хуарала. Среди погибших оказались водитель и один из пассажиров двухэтажного автобуса. Также в реку упал легковой автомобиль.

По словам очевидцев, мост развалился на три части, и автобус оказался в самой нижней из них, из-за чего стремительный поток реки Чанкай начал его затапливать.

Министр транспорта и коммуникаций Рауль Перес пообещал разобраться, насколько добросовестно компания, ответственная за обслуживание дороги и сбор платы за проезд, выполняла свои обязательства.