Сразу три страны ЕС возмущены решением Макрона

Чехия, Румыния и Словакия недовольны тем, что их не пригласили на экстренный саммит европейских лидеров в Париже.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Le Monde.

Как пишет газета, чешские и румынские власти выразили из-за этого разочарование.

"Наряду с Польшей нет стран, более близких к войне. Ни у кого нет больше украинских беженцев на душу населения, чем в Чешской Республике, и мы занимаемся организацией одной из самых эффективных систем поставок оружия", - заявил источник в Польше и объяснил случившееся "высокомерием" французского президента Эммануэля Макрона.

Советник президента Румынии Кристиан Дьяконеску отметил, что республика не получила приглашение вопреки "своим усилиям". По данным Le Monde, страна из-за своего расположения стала важным хабом по поставкам оружия Киеву.

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар считает, что своим поведением в этой ситуации ЕС посылает неправильные сигналы об урегулировании конфликта.

"Это не соответствует духу европейской интеграции. Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую будут уважать в мире", - сказала она.