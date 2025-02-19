ЕС приостановит ряд санкций против Сирии

Страны Евросоюза намерены приостановить действие санкций, введенных в отношении Сирии, в ряде сфер, включая энергетику и транспорт.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект соответствующей декларации.

В документе, оказавшемся в распоряжении агентства, говорится о решении Совета ЕС приостановить несколько действующих против Сирии ограничительных мер "в областях энергетики, транспорта, [послевоенной] реконструкции [республики], а также для проведения связанных [с этими областями] финансовых и банковских операций".

Совет ЕС, "основываясь на тщательном мониторинге обстановки" в Сирии, продолжит оценивать целесообразность приостановки санкционных мер в отношении Дамаска.

Как отмечает Reuters, министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить ситуацию в Сирии в ходе встречи, которая должна пройти в Брюсселе 24 февраля.