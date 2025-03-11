Последние подробности о состоянии здоровья Папы Римского

Состояние здоровья папы римского Франциска, по оценке врачей, более не вызывает опасений за его жизнь.

Как передает Day.Az, сообщает Зал печати Святого престола.

"Улучшения, зафиксированные в предыдущие дни, стали еще более заметными, что подтверждают анализы крови и хороший ответ организма пациента на медикаментозную терапию", - говорится в сообщении.

В больнице понтифик останется еще на несколько дней.

10 марта сообщалось, что папа смог выйти на связь с представителем Римской курии, главного административного органа Святого престола, а затем принял причастие и отправился в часовню для молитвы. Кроме того, он также отправил телеграмму с молитвами и добрыми пожеланиями пострадавшим от наводнения в Аргентине.

В январе Франциск заболел бронхитом, 14 февраля его положили в клинику Gemelli в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у понтифика также выявили двустороннюю пневмонию.