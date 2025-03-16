https://news.day.az/world/1737545.html Зеленский назвал сроки подготовки к перемирию в Украине Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что процесс подготовки к прекращению огня в зоне конфликта может продлиться более месяца. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Страна.ua". Глава Украины также высказался против идеи бессрочного перемирия.
Зеленский назвал сроки подготовки к перемирию в Украине
Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что процесс подготовки к прекращению огня в зоне конфликта может продлиться более месяца.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Страна.ua".
Глава Украины также высказался против идеи бессрочного перемирия.
"Крайне важно, чтобы в соглашении о прекращении боевых действий был четко обозначен срок. Это ограничит возможности России манипулировать ситуацией, создавая иллюзию вечного замороженного конфликта", - подчеркнул Зеленский.
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