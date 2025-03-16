Зеленский назвал сроки подготовки к перемирию в Украине

Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что процесс подготовки к прекращению огня в зоне конфликта может продлиться более месяца.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Страна.ua".

Глава Украины также высказался против идеи бессрочного перемирия.

"Крайне важно, чтобы в соглашении о прекращении боевых действий был четко обозначен срок. Это ограничит возможности России манипулировать ситуацией, создавая иллюзию вечного замороженного конфликта", - подчеркнул Зеленский.