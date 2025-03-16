https://news.day.az/world/1737559.html Хуситы предупредили США Массированные удары США по территории Йемена не останутся без ответа, за эскалацией последует эскалация, заявило йеменское движение хуситов "Ансар Аллах".
Хуситы предупредили США
Массированные удары США по территории Йемена не останутся без ответа, за эскалацией последует эскалация, заявило йеменское движение хуситов "Ансар Аллах".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в заявлении политического бюро хуситов отмечается, что агрессия против жилых кварталов в столице Йемена городе Сана является "вероломным и преступным актом".
"Эта агрессия не останется без ответа - наши вооружённые силы полностью готовы ответить эскалацией на эскалацию", - отмечается в публикации.
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