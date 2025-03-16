Хуситы предупредили США

Массированные удары США по территории Йемена не останутся без ответа, за эскалацией последует эскалация, заявило йеменское движение хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в заявлении политического бюро хуситов отмечается, что агрессия против жилых кварталов в столице Йемена городе Сана является "вероломным и преступным актом".

"Эта агрессия не останется без ответа - наши вооружённые силы полностью готовы ответить эскалацией на эскалацию", - отмечается в публикации.