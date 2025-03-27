Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запуске новых транспортных и логистических коридоров, которые будут способствовать торговле и развитию между Европой, Азией и Ближним Востоком.

Как передает Day.Az, что среди них - маршрут через иракский город Басра, а также коридор через Каспийское море в Зангезур.

Выступая на презентации Стратегии развития промышленности и технологий Турции до 2030 года в Анкаре, Эрдоган подчеркнул, что Турция готова делиться своим промышленным опытом с тюркскими государствами, странами Ближнего Востока и Африки.

По его словам, Анкара формирует национальные модели развития, учитывая мировые прогнозы, и стремится создать промышленную экосистему, способную производить конкурентоспособную продукцию.

"Наша цель - технологическая независимость Турции", - заявил Президент, отметив, что страна работает над разработкой новых технологий и расширением экспорта высокотехнологичной продукции.

Эрдоган также напомнил о достижениях последних 23 лет, которые, по его словам, изменили расстановку сил на международной арене. Среди ключевых инновационных проектов он назвал:

KAAN - отечественный военный самолет пятого поколения;

TOGG - турецкий электромобиль;

TÜRKSAT 6A - телекоммуникационный спутник, более 80% компонентов которого произведены в Турции.

Президент подчеркнул, что Турция входит в число 11 стран, имеющих возможность производить спутники, а турецкие беспилотники стали предметом национальной гордости.