Пашинян прислушался к спору Day.Az с Эдмоном Марукяном )))

Смешные новости из Армении: премьер-министр Никол Пашинян решил объяснить, почему он решил уволить посла по особым поручениям Эдмона Марукяна - давнего персонажа наших публикаций.

Пашинян заявил, что был недоволен работой посла по особым поручениям, о чем давал ему понять. Более того, в последнее время вообще не общался с ним напрямую и не давал никаких поручений. Так что, по словам Пашиняна, отставка Марукяна - логический выход из ситуации.

Марукян же, в своем репертуаре, утверждал что их пути с Пашиняном разошлись чуть ли не из-за принципиальных разногласий о происходящем в Армении. Он, якобы, высказывал Пашиняну свои претензии из-за несогласия с поправками в конституцию страны, строил из себя непримиримого борца за армянские интересы. На деле Марукяна просто слили.

Может быть Воваевич прислушался к нашим материалам и обратил-таки внимание на то, что творил этот чудак? :)