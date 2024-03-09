В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том как экс-посол по особым поручениям Эдмон Марукян пытается продать себя Москве.

Day.Az представляет публикацию:

Эдмон Марукян, бывший посол по особым поручениям в правительстве Пашиняна, продолжает играть в своем новом образе борца за все хорошее против всех плохих.

Марукян провел прямой эфир, где отвечал на вопросы от подписчиков. Марукян всячески пытается показать, что ушел "за идею" - из-за принципов своих.

"Последней каплей в разногласиях с Пашиняном стал вопрос изменений в конституцию Армении", - заявил он.

По версии Марукяна, он якобы неоднократно заявлял Воваевичу, что против пересмотра "основ государственности" - конституции и декларации независимости, где до сих пор зафиксированы территориальные претензии к Азербайджану.

"В пяти принципах для подписания мирного договора не было требования пересмотреть конституцию, внутреннее законодательство или декларацию независимости", - продолжал строить из себя борца за Армению Марукян.

А чтобы его слушатели развесили уши еще больше, он намекнул и на то, что Пашинян предлагал ему высокие посты - вплоть до министра в 2021 году. Естественно, Марукян отказался - причем по его словам, потому, что не видел себя в правительстве.

Эдмон Марукян, как видно, развернул бурную активность. Он метит на роль "главного оппозиционера" Армении, именно этим продиктованы все его действия. И картинный уход с поста, и все эти эфиры, интервью, и намеки на то, что "предлагали посты - отказался", ну и конечно же, причина "конфликта" с властями - принципиальный подход благородного борца за армянские ценности.

Но все это - фантик. Начинка внутри гораздо прозаичнее. Марукян прекрасно понимает, какая сейчас ситуация складывается в армянской политике: властями народ недоволен, но оппозицией недоволен еще больше. За Сержа Саргсяна или Роберта Кочаряна люди голосовать не пойдут. За сына Кочаряна Левона - тем более. Какой-то шанс мог бы быть у Рубика Варданяна, но Варданяну сейчас вообще не до Армении, он в бакинском изоляторе на нарах чалится. Конкурентов нет.

Еще один расчет Марукяна связан с Россией. В Армении бытует мнение - и оно не очень далеко от истины - что Кремль давно ищет для Армении своего Иванишвили, лидера оппозиции, который обладает потенциалом для перехвата власти в стране. Армяне искренне верят, что как только такой лидер найдется, Москва поможет ему вообще всем, на что способна, чтобы сместить Воваевича с поста премьер-министра и вернуть Армению в сферу своего влияния.

Вот чем не перспективы, а? Их видим мы, их видит и Марукян. Этот хитрый и предприимчивый пройдоха понимает, что если правильно себя продать, то можно очень неплохо заработать - и в смысле денег, и в смысле влияния, и может даже власти.

Вот откуда растут ноги у внезапно проснувшегося у Марукяна чувства справедливости и принципиальности.