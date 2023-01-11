Tesla намерена выйти на рынок Турции

Производитель электромобилей Tesla планирует выйти на турецкий рынок. Об этом сообщил во вторник министр промышленности и технологии Турции Мустафа Варанк по итогам переговоров с руководством компании в США, отметив, что между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Tesla Илоном Маском налажены хорошие отношения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Tesla и раньше высказывали заинтересованность в инвестициях в Турцию, в том числе в создании станций подзарядки, однако процесс затянулся из-за внутренних проработок компании", - отметил турецкий министр. "В Турции очень серьезная система стимулирования инвесторов, особенно в плане в исследований и разработок. Мы приветствуем инвестиции. Для Tesla важен доступ на рынок, а для нас важны инвестиции в технологии и производство. Мы представили компании свои предложения. В настоящее время у Tesla уже есть поставщики из Турции", - приводит слова министра телеканал TRT.

По сообщениям местных СМИ, Tesla создала в Турции юрлицо Tesla Motorlari. Генеральным директором представительства назначен Кемаль Гечер, который ранее занимал должность генерального директора авиакомпании Lufthansa в Турции и Ираке. В Турции планируется продавать четыре модели Tesla: седан Model 3, лифтбек Model S, кроссоверы Model Y и Model X.