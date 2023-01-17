Самые надежные авто по итогам 2022 года

Самые свежие итоговые данные о надежных и проблемных моделей автомобилей проанализировал Autonews.ru. В течение всего 2022 года иностранные аналитики, представители ассоциаций станций техосмотра и агентства узнавали у водителей, какие машины им пришлось чинить чаще всего и почему. Методы оценки машин у экспертов сильно разнятся, при этом результаты будут интересны каждому автомобилисту.



Самые надежные бренды по версии Consumer Reports: Toyota и Lexus

Более 300 тыс. американских автомобилистов, владеющих машинами 2000-2022 годов выпуска, опросил в конце 2022 года американский журнал Consumer Reports (издание некоммерческой организации Consumers Union). В итоге журнал опубликовал свой традиционный рейтинг компаний с самыми надежными автомобилями.



Водителей попросили вспомнить о технических проблемах, с которыми они столкнулись за последние 12 месяцев. Поломки разделили на 17 основных категорий. В том числе учли наличие возможных неисправностей в двигателе, трансмиссии, подвеске, топливной системе, тормозах, электрике и электронике. На основе этих данных автомобили получили коэффициент надежности по балльной системе от 0 до 100.

Лидерами в рейтинге надежности стали бренды Toyota и Lexus. Эти японские марки получили по 72 балла. Первую тройку замкнул BMW c 62 баллами. Причем баварский бренд поднялся сразу на десять позиций по сравнению с предыдущим исследованием. Также в топ-10 марок с самыми надежными машинами вошли: Mazda, Honda, Audi, Subaru, Acura и Kia и Lincoln.



Мнение JD Power: Buick, Dodge и Chevrolet

Похожее исследование в 2022 г. провело американское агентство JD Power. Аналитики провели опрос покупателей машин после 90 дней с момента начала эксплуатации автомобиля. При этом водители могли указать на любые проблемы, которые возникли в первые дни владения. В минувшем году в опросе приняли участие более 84 тыс. автовладельцев.

В результате на первом месте в рейтинге удовлетворенности оказался американский бренд Buick, далее следует Dodge и Chevrolet. Также в пятерку лучших вошли корейские марки Genesis и Kia, а вот японский Lexus оказался только на шестом месте. Замыкyнули лучшую десятку марки Maserati, Volvo и Chrysler.

В отчете аналитиков подчеркивается, что количество претензий со стороны водителей в 2022 г. выросло на 11%. Причем покупатели гибридов и электромобилей жалуются на свои машины чаще, чем обладатели автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.



Операторы техосмотра назвали автомобили, которые ломаются реже всего

Немецкая ассоциация технического осмотра TÜV составила свой рейтинг надежности отдельных моделей. В ходе исследования специалисты учитывали количество неполадок у машин, которые проходили процедуру то в Германии. В результате самым надежным автомобилем, по мнению немцев, стал Mercedes-Benz B-Class. Специалисты отметили, что показатель серьезных неисправностей у этих машин составил всего 2,0%. Таким образом, из 100 Mercedes-Benz B-Class, прошедших техосмотр, дефекты были выявлены только у двух моделей.

Далее в рейтинге надежности расположились Audi Q3 и Volkswagen T-Roc (2,4%). При этом наиболее проблемным автомобилем, по версии TÜV, стал доступный седан Dacia Logan, который на российском рынке раньше продавался под бредом Renault. Как говорится в исследовании, 11,6% таких автомобилей не смогли пройти техосмотр. Кроме этого, в список самых проблемных машин вошли минивэн Dacia Dokker (10,8%), Volkswagen Sharan (9,4%) и Ford Galaxy (8,1%).



Slash Gear: надежные и ненадежные SUV

Американское издание Slash Gear в 2022 г. решило выбрать самые надежные кроссоверы и внедорожники. Автомобили в их рейтинге оценивались по качеству сборки, простоте в ремонте и долговечности. Всего в список вошли 12 машин, которые, как утверждают авторы исследования, "никогда не подведут своих владельцев". Причем одним из этих автомобилей стал отечественный внедорожник Lada Niva Legend.

Эксперты заметили, что эта машина выпускается уже почти полвека без значительных технических и внешних изменений. Среди плюсов легендарной модели отмечается простота в ремонте и высокий ресурс.



Также в рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников попали: Mercedes-Benz G-Class, Nissan Patrol, Kia Telluride, Honda HR-V, Chevrolet Suburban, Toyota Sequoia, Willys Jeep, Lexus GX и Toyota 4Runner. Кроме этого, в списке оказались сразу два внедорожника Toyota Land Cruiser - 200 и 70.



TopSpeed: в антерейтинге Volkswagen Taos, и Volkswagen Tiguan

Другой американский портал TopSpeed составил список самых проблемных кроссоверов и внедорожников. Всего в антирейтинг вошли 10 моделей, причем преимущественно немецких компаний. Так, самым ненадежным SUV эксперты признали кроссовер Volkswagen Taos, который смог набрать всего 1 бал из 100 возможных. В исследовании подчеркивается, что владельцы этой машины чаще всего жалуются на работу двигателям, электронику и топливную систему. С аналогичными проблемами сталкиваются и хозяева немецкого кроссовера Volkswagen Tiguan, который получил 3 балла из 100.

На третьем месте антирейтинга Mercedes-Benz GLC (четыре балла). Чаще всего водители сталкиваются с поломками подвески и трансмиссии у немецкой модели. Кроссовер Volvo смог также набрать только четыре бала. Автомобилистам в частности не понравилась слишком сложная электроника в машине. Также некоторые владельцы пожаловались на мелкие проблемы с двигателем кроссовера,



На пятом месте Ford Mustang Mach-E. Основные претензии водителей - сбои в электроники, утечки масла и быстрый износ ремней. Кроме этого, в "анти-список" экспертов попали: Kia Sorento, Buick Encore 2014, Jeep Cherokee 2014, Nissan Pathfinder 2013 и Hyundai Tuscon 2016.



Consumer Reports: электрокары, с которыми меньше всего проблем

На основе опросов автомобилистов журнал Consumer Reports также определил самые надежные электрокары. Так, меньше всего проблем водители испытывают с "зеленным" кроссовером Kia EV6. Впрочем, эксперты объяснили это тем, что машина была представлена сравнительно недавно, поэтому пока эти показатели объективными назвать сложно. Kia EV6 создана на новейшей платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), которая также лежит в основе электромобиля Hyundai Iqonic 5. EV6. Как и его ближайший родственник по концерну, автомобиль доступен с двумя вариантами батарей емкостью 58 и 72,6 кВт-ч, а также с силовыми установками, состоящими из одного или двух электромоторов.

На втором месте рейтинга - Tesla Model 3. Этот электрокар уже давно представлен на мировым рынке и число жалоб на машину по-прежнему не высоко. Большинство владельцев американской модели отметили, что не испытывают никаких проблем с батареями, электродвигателями или зарядкой американской модели. Аналогичной оценки заслужил и электрокар Nissan Leaf.



Аutohome: китайские бренды с самыми надежными машинами

Издание Аutohome.com.cn провело масштабное исследование, чтобы выяснить самые надежные машины китайских марок. Для этого эксперты опросили тысячи водителей, которые рассказали с какими проблемами они сталкивались период от двух до 12 месяцев с момента покупки нового автомобиля. Чаще всего автомобилисты жаловались на шумоизоляцию, отделку салона, а также проблемы с двигателем у своих машин.



На основе этих данных авторы исследования составили список моделей по количеству выявленных дефектов на 100 автомобилей. Всего в рейтинг попали 15 китайских брендов. Так, самыми надежными машинами в Китае стали машины бренда Nio с показателем 49 дефектов на 100 автомобилей. Модели этой марки пока продаются только на местном рынке, хотя в компании уже пообещали "глобальную экспансию", которую начнут с Норвегии.



Второе место в рейтинге занял бренд Venucia (50 неполадок на 100 автомобилей), который принадлежит Dongfeng-Nissan.



Первую тройку замкнул Lynk & Co (входит в состав Geely). Показатель этой марки 98 дефектов на 100 автомобилей. На четвертом и пятом месте Maxus (принадлежит FAW) и стартап Li Auto, у которых эксперты насчитали по 102 неполадки на 100 машин. Далее следуют: Geometry, BYD, Dongfeng Forthing, Baojun, Exeed, Chery, Geely, GAC Aion, Changan Oshan и Xpeng.

HotCars: беспроблемные японские автомобили

Американский портал HotCars составил список самых надежных японских автомобилей. Всего в него попало пять машин из этой страны: их выбрали с учетом рейтингов надежности, которые регулярно публикуют аналитики из J.D. Power и Consumer Reports.



Например, среди беспроблемных японских моделей оказался кросс-универсал Subaru Outback. В исследовании отмечается, что этот автомобиль очень редко попадал под отзывные кампании в США. В последний раз сервисная акция коснулась моделей 2011-2013 годов выпуска и была объявлена из-за дефекта поршневых колец. При этом Subaru Outback регулярно возглавляет рейтинги надежности машин от крупнейших аналитических компаний.



Также долго своим владельцам должен прослужить спорткар Mazda MX-5 Этот родстер каждый год получает максимальные оценки по надежности и входит в первую десятку самых беспроблемных моделей в США. Также в список попали и целых три японских седана. Так, эксперты считают, что Honda Accord, Toyota Camry и Lexus ES "будут работать вечно".

Кроме этого, американцы составили небольшой список самых проблемных машин. В него попал, например, спорткар Mazda RX-8. Основной проблемой тут, по мнению экспертов, стал роторный двигатель машины. Также ненадежной моделью был признан минивэн Honda Odyssey. Аналитики занесли этот автомобиль в список из-за слишком частных отзывных кампаний. Еще три "аутсайдера" исследования: кроссовер Subaru Ascent, пикап Nissan Titan и седан Infiniti Q50. Впрочем, в последнем случае речь идет только о модели 2014 года.