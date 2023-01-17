Самые надежные авто по итогам 2022 года
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Самые свежие итоговые данные о надежных и проблемных моделей автомобилей проанализировал Autonews.ru. В течение всего 2022 года иностранные аналитики, представители ассоциаций станций техосмотра и агентства узнавали у водителей, какие машины им пришлось чинить чаще всего и почему. Методы оценки машин у экспертов сильно разнятся, при этом результаты будут интересны каждому автомобилисту.

Самые надежные бренды по версии Consumer Reports: Toyota и Lexus

Более 300 тыс. американских автомобилистов, владеющих машинами 2000-2022 годов выпуска, опросил в конце 2022 года американский журнал Consumer Reports (издание некоммерческой организации Consumers Union). В итоге журнал опубликовал свой традиционный рейтинг компаний с самыми надежными автомобилями.

Водителей попросили вспомнить о технических проблемах, с которыми они столкнулись за последние 12 месяцев. Поломки разделили на 17 основных категорий. В том числе учли наличие возможных неисправностей в двигателе, трансмиссии, подвеске, топливной системе, тормозах, электрике и электронике. На основе этих данных автомобили получили коэффициент надежности по балльной системе от 0 до 100.

<p>Toyota Highlander</p>

Лидерами в рейтинге надежности стали бренды Toyota и Lexus. Эти японские марки получили по 72 балла. Первую тройку замкнул BMW c 62 баллами. Причем баварский бренд поднялся сразу на десять позиций по сравнению с предыдущим исследованием. Также в топ-10 марок с самыми надежными машинами вошли: Mazda, Honda, Audi, Subaru, Acura и Kia и Lincoln.

Мнение JD Power: Buick, Dodge и Chevrolet

Похожее исследование в 2022 г. провело американское агентство JD Power. Аналитики провели опрос покупателей машин после 90 дней с момента начала эксплуатации автомобиля. При этом водители могли указать на любые проблемы, которые возникли в первые дни владения. В минувшем году в опросе приняли участие более 84 тыс. автовладельцев.

В результате на первом месте в рейтинге удовлетворенности оказался американский бренд Buick, далее следует Dodge и Chevrolet. Также в пятерку лучших вошли корейские марки Genesis и Kia, а вот японский Lexus оказался только на шестом месте. Замыкyнули лучшую десятку марки Maserati, Volvo и Chrysler.

<p>Buick Encore GX</p>

В отчете аналитиков подчеркивается, что количество претензий со стороны водителей в 2022 г. выросло на 11%. Причем покупатели гибридов и электромобилей жалуются на свои машины чаще, чем обладатели автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Операторы техосмотра назвали автомобили, которые ломаются реже всего

Немецкая ассоциация технического осмотра TÜV составила свой рейтинг надежности отдельных моделей. В ходе исследования специалисты учитывали количество неполадок у машин, которые проходили процедуру то в Германии. В результате самым надежным автомобилем, по мнению немцев, стал Mercedes-Benz B-Class. Специалисты отметили, что показатель серьезных неисправностей у этих машин составил всего 2,0%. Таким образом, из 100 Mercedes-Benz B-Class, прошедших техосмотр, дефекты были выявлены только у двух моделей.

<p>Mercedes-Benz GLC</p>

Далее в рейтинге надежности расположились Audi Q3 и Volkswagen T-Roc (2,4%). При этом наиболее проблемным автомобилем, по версии TÜV, стал доступный седан Dacia Logan, который на российском рынке раньше продавался под бредом Renault. Как говорится в исследовании, 11,6% таких автомобилей не смогли пройти техосмотр. Кроме этого, в список самых проблемных машин вошли минивэн Dacia Dokker (10,8%), Volkswagen Sharan (9,4%) и Ford Galaxy (8,1%).

Slash Gear: надежные и ненадежные SUV

Американское издание Slash Gear в 2022 г. решило выбрать самые надежные кроссоверы и внедорожники. Автомобили в их рейтинге оценивались по качеству сборки, простоте в ремонте и долговечности. Всего в список вошли 12 машин, которые, как утверждают авторы исследования, "никогда не подведут своих владельцев". Причем одним из этих автомобилей стал отечественный внедорожник Lada Niva Legend.

<p>Lada Niva Legend</p>

Эксперты заметили, что эта машина выпускается уже почти полвека без значительных технических и внешних изменений. Среди плюсов легендарной модели отмечается простота в ремонте и высокий ресурс.

Также в рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников попали: Mercedes-Benz G-Class, Nissan Patrol, Kia Telluride, Honda HR-V, Chevrolet Suburban, Toyota Sequoia, Willys Jeep, Lexus GX и Toyota 4Runner. Кроме этого, в списке оказались сразу два внедорожника Toyota Land Cruiser - 200 и 70.

TopSpeed: в антерейтинге Volkswagen Taos, и Volkswagen Tiguan

Другой американский портал TopSpeed составил список самых проблемных кроссоверов и внедорожников. Всего в антирейтинг вошли 10 моделей, причем преимущественно немецких компаний. Так, самым ненадежным SUV эксперты признали кроссовер Volkswagen Taos, который смог набрать всего 1 бал из 100 возможных. В исследовании подчеркивается, что владельцы этой машины чаще всего жалуются на работу двигателям, электронику и топливную систему. С аналогичными проблемами сталкиваются и хозяева немецкого кроссовера Volkswagen Tiguan, который получил 3 балла из 100.

<p>Volkswagen Tiguan</p>

На третьем месте антирейтинга Mercedes-Benz GLC (четыре балла). Чаще всего водители сталкиваются с поломками подвески и трансмиссии у немецкой модели. Кроссовер Volvo смог также набрать только четыре бала. Автомобилистам в частности не понравилась слишком сложная электроника в машине. Также некоторые владельцы пожаловались на мелкие проблемы с двигателем кроссовера,

На пятом месте Ford Mustang Mach-E. Основные претензии водителей - сбои в электроники, утечки масла и быстрый износ ремней. Кроме этого, в "анти-список" экспертов попали: Kia Sorento, Buick Encore 2014, Jeep Cherokee 2014, Nissan Pathfinder 2013 и Hyundai Tuscon 2016.

Consumer Reports: электрокары, с которыми меньше всего проблем

На основе опросов автомобилистов журнал Consumer Reports также определил самые надежные электрокары. Так, меньше всего проблем водители испытывают с "зеленным" кроссовером Kia EV6. Впрочем, эксперты объяснили это тем, что машина была представлена сравнительно недавно, поэтому пока эти показатели объективными назвать сложно. Kia EV6 создана на новейшей платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), которая также лежит в основе электромобиля Hyundai Iqonic 5. EV6. Как и его ближайший родственник по концерну, автомобиль доступен с двумя вариантами батарей емкостью 58 и 72,6 кВт-ч, а также с силовыми установками, состоящими из одного или двух электромоторов.

<p>Kia EV6</p>

На втором месте рейтинга - Tesla Model 3. Этот электрокар уже давно представлен на мировым рынке и число жалоб на машину по-прежнему не высоко. Большинство владельцев американской модели отметили, что не испытывают никаких проблем с батареями, электродвигателями или зарядкой американской модели. Аналогичной оценки заслужил и электрокар Nissan Leaf.

Аutohome: китайские бренды с самыми надежными машинами

Издание Аutohome.com.cn провело масштабное исследование, чтобы выяснить самые надежные машины китайских марок. Для этого эксперты опросили тысячи водителей, которые рассказали с какими проблемами они сталкивались период от двух до 12 месяцев с момента покупки нового автомобиля. Чаще всего автомобилисты жаловались на шумоизоляцию, отделку салона, а также проблемы с двигателем у своих машин.

На основе этих данных авторы исследования составили список моделей по количеству выявленных дефектов на 100 автомобилей. Всего в рейтинг попали 15 китайских брендов. Так, самыми надежными машинами в Китае стали машины бренда Nio с показателем 49 дефектов на 100 автомобилей. Модели этой марки пока продаются только на местном рынке, хотя в компании уже пообещали "глобальную экспансию", которую начнут с Норвегии.

Второе место в рейтинге занял бренд Venucia (50 неполадок на 100 автомобилей), который принадлежит Dongfeng-Nissan.

Первую тройку замкнул Lynk & Co (входит в состав Geely). Показатель этой марки 98 дефектов на 100 автомобилей. На четвертом и пятом месте Maxus (принадлежит FAW) и стартап Li Auto, у которых эксперты насчитали по 102 неполадки на 100 машин. Далее следуют: Geometry, BYD, Dongfeng Forthing, Baojun, Exeed, Chery, Geely, GAC Aion, Changan Oshan и Xpeng.

<p>NIO ES8</p>

HotCars: беспроблемные японские автомобили

Американский портал HotCars составил список самых надежных японских автомобилей. Всего в него попало пять машин из этой страны: их выбрали с учетом рейтингов надежности, которые регулярно публикуют аналитики из J.D. Power и Consumer Reports.

Например, среди беспроблемных японских моделей оказался кросс-универсал Subaru Outback. В исследовании отмечается, что этот автомобиль очень редко попадал под отзывные кампании в США. В последний раз сервисная акция коснулась моделей 2011-2013 годов выпуска и была объявлена из-за дефекта поршневых колец. При этом Subaru Outback регулярно возглавляет рейтинги надежности машин от крупнейших аналитических компаний.

Также долго своим владельцам должен прослужить спорткар Mazda MX-5 Этот родстер каждый год получает максимальные оценки по надежности и входит в первую десятку самых беспроблемных моделей в США. Также в список попали и целых три японских седана. Так, эксперты считают, что Honda Accord, Toyota Camry и Lexus ES "будут работать вечно".

<p>Mazda MX-5</p>

Кроме этого, американцы составили небольшой список самых проблемных машин. В него попал, например, спорткар Mazda RX-8. Основной проблемой тут, по мнению экспертов, стал роторный двигатель машины. Также ненадежной моделью был признан минивэн Honda Odyssey. Аналитики занесли этот автомобиль в список из-за слишком частных отзывных кампаний. Еще три "аутсайдера" исследования: кроссовер Subaru Ascent, пикап Nissan Titan и седан Infiniti Q50. Впрочем, в последнем случае речь идет только о модели 2014 года.