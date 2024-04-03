Как будет применяться ограничение на автомобили такси старше восьми лет?

С 1 июля 2024 года для получения разрешения на деятельность такси возраст автомобилей должен быть менее 8 лет.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (АНТА), это требование не распространяется на тех водителей, которые обратятся за разрешением до 1 июля 2024 года.

"К примеру, если ваш автомобиль 2012 года выпуска, вы получите разрешение на 3 года, в случае подачи заявки на получения разрешение до 1 июля 2024 года. В этом случае требование цвета не применяется",- говорится в сообщении АНТА.

Отметим, что Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок и легковыми автомобилями такси".

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