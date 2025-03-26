В популярных пикапах выявлена угроза для водителей

Власти США начали расследование по поводу 1,3 миллиона пикапов Ford F-150 из-за проблемы с самопроизвольным переключением передач, что вызывает кратковременное заклинивание колеса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, Национальное агентство по безопасности дорожного движения (NHTSA) инициировало проверку пикапов Ford F-150 модельных годов 2015-2017 после того, как 138 владельцев автомобилей подали жалобы на случайное переключение трансмиссии на низшие передачи во время движения по автомагистрали, что приводило к резкому снижению скорости.

Один из владельцев сообщил, что едва не вылетел через лобовое стекло, когда коробка передач неожиданно переключилась с шестой на первую передачу при скорости 113 км/ч.

Если неисправность будет подтверждена, автомобили могут быть отозваны для устранения проблемы. Представитель Ford отметил, что компания сотрудничает с NHTSA, и расследование затрагивает автомобили с 6-ступенчатой коробкой передач.

Ford F-150 на протяжении многих лет оставался самым продаваемым автомобилем в США.